Dopo la ripresa di ieri mattina, Inzaghi ha deciso di lasciare un giorno e mezzo di riposo ai suoi calciatori. Il tecnico piacentino e la sua Lazio torneranno in campo da domani pomeriggio per cominciare a preparare la sfida contro l'Inter. Da monitorare le condizioni di Cataldi e Caicedo. Il centrocampista romano è vicino al rientro, mentre l'attaccante ecuadoregno già si è rivisto in gruppo nella rifinitura anti Cagliari. Ancora out Strakosha, il quale si sta curando in Germania come Luiz Felipe. Per la trasferta di Milano contro Inzaghi avrà di nuovo a disposizione Patric. Lo spagnolo rientrerà dalla squalifica e si giocherà il posto con Musacchio per il centrodestra della difesa.