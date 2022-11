Incontro Sarri-Lotito oggi a Formello. Secondo il Corriere dello Sport molto probabilmente a ridosso della seduta di allenamento di questo pomeriggio tecnico e presidente della Lazio parleranno delle mosse da fare sul mercato a gennaio. Il mister vuole un terzino sinistro e Ilic per sostituire Luis Alberto. Proprio dalla partenza del mago dipenderanno le possibili entrare che la società reinvestirà in maniera oculata, dopo aver sistemato la questione dell'indice di liquidità.



Per la corsia mancina si vuole puntare ancora su Marusic, per questo - si legge sul quotidiano - sembrano troppi i 15 milioni chiesti rispettivamente da Cremonese e Empoli per Valeri e Parisi. Il club potrebbe spingere per indirizzare la scelta verso un comprimario meno costoso. Nel summit si parlerà poi anche del ritiro invernale e delle possibili mete. La Turchia, dopo il recente attentano a Istanbul, non convince più così tanto.