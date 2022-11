Via libera per il ritiro invernale della Lazio in Turchia. L'ok di Sarri, scrive oggi Repubblica, è arrivato sabato nel vertice con Lotito e Tare. La meta dei biancocelesti sarà con tutta probabilità Belek, sulle coste meridionali del paese. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Partenza il 12 dicembre, rientro il 23. Dal 30 novembre invece riprenderanno gli allenamenti a Formello, come da programma.