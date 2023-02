Autore dell'assist per Immobile in occasione dell1-0 rifilato dalla Lazio al Cluj in Conference League, Felipe Anderson è raggiante al 90': "Siamo andati in difficoltà, ma col sacrificio di tutti abbiamo raggiunto la vittoria. Dobbiamo fare grande attenzione al ritorno, adesso pensiamo a Salerno. Zaccagni ci mancherà all'Arechi".