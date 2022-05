Sulle nuove maglie della Lazio, firmate Mizuno, ci saranno degli ologrammi. A svelare oggi questo dettaglio sulle divise biancocelesti del prossimo anno, che vedranno l'esordio del nuovo sponsor tecnico, è Il Tempo. Nessuna sorpresa sui colori: la prima maglia sarà celeste la seconda bianca e la terza nera. La trovata innovativa, che renderà uniche le tenute da gioco per ogni match, sarà invece legata alla collaborazione con Binance e allla diffusione dei fan token che permetteranno di acquistare on line in esclusiva le magliette impiegate in alcuni match di cartello.