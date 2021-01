Non solo Djavan Anderson. La Lazio ha piazzato un altro calciatore. Si tratta di Riza Durmisi, finito fuori rosa dalla scorsa stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport Lotito ha effettuato la solita operazione con la sua Salernitana. Prestito al club campano per l'esterno ex Betis. L'ultima esperienza in prestito per Durmisi non è stata fortunatissima anche per il Covid. Ceduto a gennaio scorso al Nizza, tempo due mesi e la Ligue 1 è stata sospesa senza alcuna possibilità per lui di trovare spazio e minuti sul campo. Tornato a Roma, dopo gli ultimi sei mesi passati ad allenarsi in solitaria a Formello il danese ora è pronto per la Salernitana.