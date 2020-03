La Lazio continua a battersi per riprendere il campionato: anche nell'ultima assemblea di Lega avrebbe portato avanti le istanze di Lotito per chiudere a tutti i costi la stagione. Non solo per ragioni sportive: la Lazio teme per la salute economica del calcio. E la sua.



I DANNI ECONOMICI SUBITI DALLA LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, si è parlato molto di ripartire direttamente durante la prossima stagione. Per la Lazio si stima un buco di almeno 30 milioni di euro. 20 milioni mancanti dai contratti per i diritti televisivi, altri 10 legati al botteghino. Oltre alla beffa di una corsa Scudetto tranciata, ora anche il danno economico.