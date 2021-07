Continua la ricerca dell'esterno da parte della Lazio. Il club capitolino in attesa di novità per Joaquin Correa sta sondando il terreno per un nuovo arrivo sulla corsia esterna offensiva da affidare a Sarri. Oltre al croato Josip Brekalo però non bisogna sottovalutare neanche Riccardo Orsolini. A riportarlo è Il Messaggero.