Tiene ancora banco il tema stadio Flaminio nell'ambiente biancoceleste. L'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato ha parlato ai microfoni di Radiosei, per ribadire la posizione del comune nei confronti del progetto di uno stadio della Lazio:



"Vorrei chiarire che non abbiamo dato nessun ultimatum a Lotito e alla Lazio. Confermiamo la massima disponibilità alla Società Sportiva Lazio e qualora volesse investire sul Flaminio saremo pronti a collaborare. Sarebbe una grande operazione per la città, per la Lazio e per i suoi tifosi. In ogni caso non vogliamo lasciare il Flaminio in quelle condizioni. Siamo disponibili a collaborare con la Lazio per il nuovo stadio, che voglia farlo al Flaminio o da un’altra parte. Noi siamo per gli stadi di proprietà".

L'assessore onorato si è espresso anche sulla proposta di Lotito di esporre sulle maglie della Lazio il logo di Expo 2030 a sostegno della candidatura di Roma: "Saremmo felici, qualora venga confermata questa volontà, che la Lazio metta la candidatura di Expo di Roma sulle maglie, sarebbe un grande aiuto per la Città".