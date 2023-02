Pedro è stato operato ieri al setto nasale. Come comunicato dalla Lazio con una nota ufficiale sul proprio sito, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ricomporre la frattura riportata contro la Salernitana. Resterà quindi a riposo giovedì, saltando la gara di ritorno di Conference League contro il Cluj. Il suo rientro a disposizione però è previsto già per la gara dell'Olimpico contro la Sampdoria.