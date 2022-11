Ottimizzare le risorse interne. Questa la strada che seguirà la Lazio da gennaio, a prescindere dal mercato. Come scrive Repubblica stamattina, i biancocelesti punteranno a rilanciare chi nella prima parte di stagione ha brillato meno, come Maximiano e Marcos Antonio. In estate sono costati oltre 20 milioni in totale (bonus compresi), ma il portiere ha visto il campo solo nei primi 4 minuti col Bologna, mentre il centrocampista ha faticato parecchio per ritagliarsi il suo spazio.



Per l'ex Granada l'occasione di riscatto arriverà il 19 gennaio in Coppa Italia, di nuovo contro i felsinei. Poi ci sarà anche il palcoscenico della Conference League, per provare a mettere in discussione le gerarchie. Sul brasiliano invece non è mai mancata la fiducia nelle sue qualità. Ha sofferto più del previsto l'impatto con la fisicità della Serie A e la crescita di Cataldi in cabina di regia non lo ha aiutato. Quando è sceso in campo però ha fatto vedere di saper dare del tu al pallone. C'è ottimismo quindi in vista della ripresa che possa rivelarsi lui il nuovo innesto di qualità a disposizione di Sarri.