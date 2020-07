La Lazio ora è una polveriera. Nello spogliatoio post Sassuolo, terza sconfitta consecutiva, secondo Sportmediaset è successo di tutto: rissa sfiorata tra Acerbi e il responsabile sanitario del club, sul banco degli imputati per i tanti infortuni. Anche tra i giocatori sarebbero volate parole grosse: qualcuno è stato accusato di scarso impegno e di non dare tutto in campo. A 6 giornate dalla fine, ora tocca ad Inzaghi rimettere insieme i pezzi.