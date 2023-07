Un'operazione definita nei dettagli, con tanto di visite mediche già sostenute nella clinica Paideia ad inizio settimana, ma che è diventata ufficiale a tutti gli effetti solamente questo pomeriggio. Superati gli ultimi intoppi burocratici, che hanno ritardato la sua partenza per il ritiro della squadra ad Auronzo di Cadore, Taty Castellanos è per davvero un nuovo calciatore della Lazio. Il primo acquisto di questa sessione di trasferimenti.



Il club biancoceleste ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali la firma dell'attaccante argentino classe '98, prelevato dal New York City FC per 15 milioni di euro di base fissa, più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'ex centravanti del Girona, autore nell'ultima stagione di 14 reti tra Liga e Coppa del Re, ha firmato un contratto quadriennale e percepirà un ingaggio compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.