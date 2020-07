Il sogno scudetto mandato in frantumi da un evento imprevedibile e di portata mondiale come la pandemia di coronavirus e da una serie di errori e successive tensioni nella fase preparatoria prima della ripresa.per guardare con rinnovata fiducia al futuro soprattuttoin una stagione comunque anomala.e può diventare linfa vitale per cercare di andare incontro il più possibile alle richieste di. Che al termine della stagione si incontrerà coi vertici del club e col direttore sportivo Ighli Tare per chiarire cosa non sia andato a livello di preparazione atletica e gestione degli infortuni nella fase del lockdown,e discutere degli obiettivi per rendere più profonda una rosa che proverà a giocarsi al meglio le sue carte anche in ambito europeo.per offrire un'alternativa in più a Immobile e Caicedo, servono rinforzi decisamente più di peso per migliorare l'attuale organico., possibilmente giovane e con l'ambizione di giocarsi un posto da titolare (Kumbulla?), da affiancare a Luiz Felipe e Acerbi e che offra garanzie maggiori rispetto ai vari Bastos, Radu e Vavro;che sostituisca un Lulic per il quale l'ultimo infortunio rischia di lasciare strascichi pesanti,per la porta (Inzaghi non è rimasto soddisfatto del rendimento del portiere albanese),- alla luce della carta d'identità e degli acciacchi di Lucas Leiva -Richieste numericamente "impegnative" quelle dell'allenatore biancoceleste per sposare con convinzione il nuovo progetto, ma che potrebbe, che continua ad essere un pallino del Paris Saint Germain e ha mercato pure in Premier League.