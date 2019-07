Adriano apre le porte a Durmisi? Come riporta Hurriyet.com, l'esterno sinistro brasiliano è tornato in patria: ha firmato con l'Atletico Paranaense a 34 anni suonati un contratto annuale.



MERCATO LAZIO - A questo punto il Besiktas dovrà sbrigarsi: sta scegliendo se puntare su Durmisi in presto o il peruviano Miguel Trauco, dal Flamengo. Se la Lazio dovesse fare troppe resistenze per il danese, vireranno sul peruviano.