E ora tocca a Inzaghi. Come riporta il Messaggero, la Lazio dai numeri record e terzo posto conquistato ora dipende molto anche dal suo mister. Se vuole puntare davvero alla Champions, ora bisogna gestire forze e giocatori. Non bisogna spomparli, non si può arrivare a marzo con i giocatori rotti o in difficoltà fisiche.



GESTIONE LAZIO - Ora bisognerà guardare con attenzione alla panchina: Cataldi deve giocare di più, Lukaku dopo gli assist di Firenze è di nuovo finito in soffitta. I titolarissimi della Lazio la votano all'offensiva, la sbilanciano: alla Lazio servirebbe un vice Leiva, in grado di sostituire il brasiliano quando va in calo d'ossigeno. Sul mercato Tare dovrà intervenire: servirebbe un altro attaccante e, oltre al vice Leiva, un difensore centrale.