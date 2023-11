L'esclusione di ieri di Immobile dalla formazione titolare a Bologna può diventare un caso per la Lazio. Ne parla questa mattina Repubblica. Il capitano biancoceleste si aspettava di giocare dall'inizio, ma gli è stato preferito Castellanos anche questa volta. Sarri ha giustificato la scelta parlando di forma fisica - e sembra difficile ad oggi dargli torto, anche alla luce della prestazione di ieri - ma il rendimento dell'argentino, benché più utile alla manovra di tutto l'attacco rispetto al centravanti di Torre Annunziata, non è stato comunque soddisfacente in termini di pericolosità offensiva nelle ultime uscite.



Al contempo, giocando per meno di mezz'ora diventa difficile per Immobile ritrovare il giusto ritmo partita. La poca produttività degli attaccanti è uno dei principali problemi della Lazio in questa stagione e Sarri non sembra riuscire a trovare soluzioni, neanche alternando gli interpreti. Ieri al Dall'Ara la sterilità offensiva è stata evidente, con l'unico tiro in porta arrivato su un colpo di testa proprio di Castellanos nel primo tempo. Tra lui e il capitano biancoceleste non c'è rivalità ed entrambi sanno che devono fare di più per aiutare la squadra, ma al di là delle considerazioni tecniche la delusione del bomber numero 17 per non riuscire ad avere continuità è lampante.