Lazio, ora Lotito vuole blindare Zaccagni

Incontro negli spogliatoi tra Lotito e Zaccagni ieri sera. La notizia la riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Dopo la vittoria 1-0 nel derby di Coppa Italia, deciso da un altro gol dell'ala sinistra biancoceleste, come a marzo 2023, il presidente e senatore è voluto scendere nella pancia dell'Olimpico per complimentarsi con la squadra e con l'uomo-partita in particolare. Ne ha quindi approfittato per ribadire la volontà della società di puntare ancora su di lui per il futuro.



Tra i calciatori che stanno parlando col club per il rinnovo del contratto c'è infatti anche Zaccagni. Il suo accordo attuale scadrà nel 2025 e non mancano le squadre interessate ad un suo eventuale acquisto. Un colloquio per discutere la proposta di prolungamento con i biancocelesti era già in programma, ma non a stretto giro. Il rigore trasformato ieri potrebbe aver accelerato i tempi, oltre che aver regalato al semifinale agli uomini di Sarri.