Ciro si riprende l'azzurro. E ora può sognare in grande. Le lacrime per la mancata qualificazione agli Europei sembrano lontanissime: ora il centravanti della Nazionale può finalmente godersi gli onori della cronaca e la stima di Mancini. Sembrano lontani anche i dualismo con Belotti: i due si completano, il ct sa che può contare su due centravanti diversi per caratteristiche ma uniti dal gol. Il bomber della Lazio sta viaggiando a ritmi vertiginosi: 19 goal in 18 partite disputate, 14 in campionato, 2 in Europa League e 3 con la maglia azzurra. L’obiettivo è di centrare la ventesima rete già domenica contro il Sassuolo per permettere ai biancocelesti di puntare con decisione alla Champions. Anche perché il sogno è doppio: Champions con la Lazio, e magari vincere gli Europei...