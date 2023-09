Quest'estate la volontà di prendere un vice come Lloris che gli mettesse pressione fu stoppata da Maurizio Sarri e ora, a un mese di distanza il gol segnato in Champions può portare a Ivan Provedel un'altra soddisfazione. Per il proprio portiere, secondo il Messaggero, è pronto il rinnovo di contratto con adeguamento di ingaggio dato che è il big della Lazio che guadagna meno: 1,2 milioni a stagione.