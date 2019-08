La Lazio ora deve lavorare sulle uscite: dopo Neto e Jordao, Tare vorrebbe piazzare anche Wallace al Wolverhampton, ma la trattativa sembra complessa, anche per via dello status di extracomunitario. In uscita la Lazio deve ancora piazzare alcuni esuberi.



MERCATO LAZIO - Vargic, Kishna e Tounkara hanno un contratto con la Lazio fino al 30 giugno del 2020, ma difficilmente la Lazio penserà al rinnovo. Come riporta il Tempo, Tare sta lavorando per trovare una sistemazione immediata ai 3, per evitare che arrivino a scadenza e monetizzare, per quanto possibile.