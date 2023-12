Dopo la punizione, possono aprirsi piste di mercato per Vecino. Al di là della recente tensione con Sarri, che ha portato all'esclusione del centrocampista uruguayano dai convocati per la sfida di stasera contro il Genoa in Coppa Italia, non si arriverà a una rottura totale con la Lazio e col tecnico, ma un possibile addio già a gennaio o a giugno prossimo a questo punto è diventato uno scenario concreto.



Il Messaggero questa mattina non esclude che l'ex Inter possa diventare una pedina di scambio nelle prossime sessioni di calciomercato per arrivare a uno dei due pupilli di Sarri: Ferguson o Ricci. Lo scozzese a gennaio non si muoverà da Bologna, ma in estate potrebbe rappresentare un obiettivo concreto. Per il mediano del Torino invece si potrebbero riaprire tra un mese i discorsi interrotti ad agosto.