Si attende solo l’ufficialità per Borja Mayoral dal Real Madrid che partirà da quarto attaccante. Così si legge nell’edizione odierna di TuttoSport. Caicedo verrà ceduto (ha offerte sia in Qatar che in Arabia Saudita, la Lazio spera di guadagnare dall’operazione 8 milioni di euro circa), mentre per Adekanye si valuta il prestito. In dirittura d’arrivo anche l’affare Fares, con i biancocelesti forti della volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Inzaghi e ritrovare l’ex compagno Lazzari. Da definire la contropartita tecnica, dovrebbe essere Lombardi. L’arrivo del franco-algerino andrà a rinforzare un reparto che rischia di venir decimato da infortuni, partenze e incertezze.