Ossessione punta in casa Lazio. Come riporta il Messaggero, la dirigenza ci pensa di continuo, vorrebbe un attaccante in grado di dare al reparto solidità, struttura e completezza. Inzaghi si sentirebbe meglio, con Caicedo che rischia di stare fermo per un po' di tempo e due ali, Jony e Lazzari, in grado di mettere dentro palloni interessanti.



MERCATO LAZIO - Il nome che rimbalza più spesso è Fernando Llorente, ma la Lazio sta cercando un attaccante più giovane, che sia in grado di muoversi alle spalle di Immobile e Caicedo, comunque non più giovanissimi. Di Llorente parlano tutti benissimo: carisma, esperienza da vendere, ma anche capacità di accettare la panchina, di fare gruppo. La piazza lo gradirebbe, ma l'anagrafe - ha 34 anni - e l'ingaggio - al Tottenham percepiva 4 milioni di euro - potrebbero frenare la tratativa. Petagna piace e ha un costo contenuto, Mendes ha proposto Bas Dost dello Sporting, ma Tare avrebbe un paio di nomi sul taccuino che sta seguendo in gran segreto.