Piccola frenata nella trattativa tra Lazio e West Ham per Felipe Anderson nel corso delle ultime ore. Come riportato da Sky Sport, il club inglese non ha accettato le condizioni del club biancoceleste: 35 milioni + 5 di bonus (5 milioni in più nella parte fissa rispetto ai 30 milioni iniziali). La Lazio, inoltre, vuole rivedere anche la percentuale sulla possibile futura rivendita. Frenata nella trattativa, parti che si riaggiorneranno