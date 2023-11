Cauto ottimismo in casa Lazio per le condizioni di Luis Alberto in vista del derby. Come scrive il Messaggero questa mattina, la preoccupazione dopo il fastidio muscolare accusato nel finale di gara contro il Feyenoord è rientrata. Ieri lo spagnolo è rimasto a riposo e oggi dovrebbe scendere in campo con i compagni per la seduta di allenamento. Salvo sorprese dovrebbe quindi essere a disposizione per la stracittadina di domenica alle 18:00 all'Olimpico.



Agi sgoccioli del match di Champions vinto 1-0 martedì sera il numero 10 biancoceleste aveva accusato un problema alla coscia destra, accasciandosi a terra qualche istante e venendo subito controllato dallo staff medico. Ha dovuto stringere i denti, perché i cambi erano finiti e c'era da difendere il risultato, ma si vedeva che non riusciva a correre bene. I timori erano grandi vista l'imminenza della gara contro la Roma, ma nelle ultime ore sono arrivate le rassicurazioni sperate e ora il Mago punta alla titolarità anche nella prossima sfida ai giallorossi.