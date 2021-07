Mentre Vavro si appresta ad iniziare un'altra stagione con la Lazio, dalla Spagna proseguono i rumors di mercato su di lui. José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta, vuole portarlo al Valladolid. A renderlo noto è il portale iberico elgoldigital.com. Il tecnico spagnolo avrebbe tenuto lo slovacco già all'Huesca. Ora ha firmato un biennale col Valladolid, club di poprietà di Ronaldo il Fenomeno, ma l'interesse per Vavro non è svanito.