Niente Lazio per Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano non si muoverà da Londra, ma è comunque a un passo dal dare l'addio al Chelsea. Il West Ham con tutta probabilità sarà la sua nuova squadra. Come riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira è pronta un'offerta da 15 milioni per i Blues e un contratto che legherà l'azzurro agli Hammers fino al 2026.



Oltre ai biancocelesti, anche la Juventus ci aveva fatto un pensierino in questi giorni, dopo la partenza di Luca Pellegrini. Nelle ultime ore era emersa dalla Francia la possibilità di un ritorno in Ligue 1 - dove il classe '94 ha giocato la passata stagione con la maglia del Lione, in prestito - col Nizza pronto a discutere un eventuale nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Niente da fare. Tutte le concorrenti sono state battute sul tempo dal club inglese. La Lazio in particolare avrebbe affondato il colpo solo in caso di partenza di Hysaj, ma ad oggi su quel fronte non si muove nulla. Il Valencia - unica squadra ad essersi fatta avanti per l'albanese - deve prima risolvere alcuni problemi economici per potersi muovere in entrata. Sarri in conferenza stampa, nei giorni scorsi, ha comunque lasciato intendere che, anche senza un arrivo a sinistra, rimane soddisfatto del lavoro svolto in questa sessione dalla società biancoceleste per accontentare le sue necessità tecniche.