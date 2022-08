Emerson Palmieri resta l'obiettivo numero uno per la corsia sinistra della Lazio. Sarri vuole lui come terzino, per completare la difesa e Lotito proverà ad accontentarlo anche questa volta. Come riporta il Messaggero stamattina i biancocelesti puntano ad intavolare una trattativa col Chelsea sulla falsa riga di quanto concordato tra i Blues il Napoli per Kepa. Un prestito, con diritto o obbligo di riscatto, e una partecipazione del club inglese al pagamento dello stipendio del calciatore, che attualmente percepisce circa 4,6 milioni di euro.