Senza uscite il mercato della Lazio si chiuderà senza altri acquisti. Né a centrocampo, né sulla corsia sinistra della difesa, dove l'obiettivo Emerson Palmieri - nome indicato da Sarri come possibile rinforzo ideale per il ruolo di terzino nel suo 4-3-3 - sembra allontanarsi sempre di più.



L'italo-brasiliano potrebbe tornare in Ligue 1, dove ha già giocato in prestito al Lione la scorsa stagione. Su di lui sta prendendo informazioni il Nizza, che, come riporta Get French Football News, avrebbe già allacciato i contatti con il Chelsea. Nei giorni scorsi inoltre altri club avevano manifestato interesse per il Campione d'Europa azzurro. Il West Ham ci ha fatto più di un pensierino, ma anche la Juventus lo ha inserito nella lista dei possibili nomi per prendere il posto di Luca Pellegrini, volato all'Eintracht.