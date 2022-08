Emerson Palmieri si avvicina alla Lazio. Secondo il Tempo c'è l'ok del giocatore ad una riduzione dell'ingaggio, intorno a 2,5 milioni. Bisogna però trovare la formula giusta col Chelsea.



La dirigenza biancoceleste vuole accontentare Sarri, che lo ha indicato espressamente come rinforzo ideale a sinistra, dove ad oggi manca un terzino di ruolo. I Blues vorrebbero una cessione a titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo di riscatto per non rischiare di trovarsi tra un anno - con il contratto in scadenza nel 2024 - a dover cercare un nuovo acquirente.