Sembra sempre più vicina la partenza per Simone Palombi. L'attaccante si sta allenando come fuori rosa alla Lazio. Non rientra nei piani di Inzaghi, ma il suo contratto scade nel 2022, per questo il club capitolino ha necessità di piazzarlo. Da giorni, dalla Serie B si è fatto avanti il Pisa per lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo potrebbe arrivare già in giornata.