Alta tensione in panchina. Panchina bollente, ma non quella di Inzaghi alla Lazio: sono quelli che siedono al suo fianco a non volerci stare. I panchinari in casa Lazio chiedono sempre più spazio, sono scontenti, hanno un minutaggio bassissimo. L'allenatore fa le sue scelto, spesso le stesse. E loro rimangono fuori, ad aspettare una chance. Come riporta il Corriere dello Sport, molti tra gli scontenti sono nuovi acquisti.



MERCATO LAZIO - Il mercato di Tare della scorsa estate è messo in discussione dallo stesso Inzaghi con le sue scelte. Solo Correa si è fatto largo nelle gerarchie, Badelj avrebbe chiesto la cessione a gennaio: come evidenzia il Corriere dello Sport, per lui soltanto 561 minuti e le sue prestazioni che non hanno convinto. Caso analogo quello di Berisha, che lo scorso anno col Salisburgo collezionò 3863 minuti in campo. In questa stagione ne ha giocati solamente 74 in Serie A. E Durmisi, altro nuovo acquisto? 60 minuti giocati in totale in Serie A. Troppo pochi, per voler restare.