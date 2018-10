Correzione paterna in arrivo per Thomas Strakosha. In queste ore sui social si discute molto sul posizionamento della barriera nel derby. Punizione di Kolarov, gol della Roma in un momento decisivo del match. Sotto accusa proprio Strakosha. Il papà, Fotaq Strakosha, ex portiere e leggenda del calcio albanse, ai microfoni di Supersport ha raccontato la partita: "Ho seguito la partita dalla tv con la stessa tensione che avrei provato se mi fossi trovato allo stadio. Probabilmente seguire il match dalla tv è più difficile, perché non riesci ad avere un’idea esatta di ciò che sta accadendo in campo. In ogni caso Thomas ha commesso degli errori, ma è stato educato a ripartire dagli sbagli per migliorare”.



PUNIZIONE - Fotaq sottolinea l'errore del figlio: "La posizione di Thomas era sbagliata. Senza contare Kolarov, due giocatori della Roma si trovavano di fronte al muro difensivo e altri due o tre erano pronti ad andare verso la porta. Il portiere in quel caso vuole fare il possibile per cercare di vedere la palla, ma deve comunque prestare attenzione alla sua posizione. In quel caso Thomas si sarebbe dovuto trovare più a sinistra. Abbiamo discusso della partita a un giorno di distanza dal derby. Sono sicuro che Thomas abbia avvertito la mia pressione e quella della sua famiglia, ma abbiano cercato di non insistere troppo perché sapeva già di aver sbagliato. Futuro? Thomas sarà un giocatore della Lazio per i prossimi tre anni. E’ felice di far parte del club sia dal punto di vista professionale che emotivo”.