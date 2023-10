Onestamente non pensavo di avere una visibilità del genere. Come ho detto, l'unica cosa che mi manca davvero è la Lazio. È bello ricevere così tanti attestati di stima dal mondo Lazio. Io ho 21 anni, ho tante passioni. Certo, ho deciso io di fare quello che sto facendo, ma se non stacchi la spina ogni tanto, è difficile andare avanti. Ognuno qui ha una distrazione: il basket, il tennis, la fidanzata. Io ho la Lazio.

è diventato il personaggio del momento nell'ambiente biancoceleste. La storia del soldato israeliano, di origini italiane, che ha dichiarato la sua fede per laha fatto parlare parecchio sui social e sui media. Questa mattina è intervenuto telefonicamente ai microfoni dell'emittente romana Radiosei e ha ammesso la sua meraviglia per le reazioni alle sue parole nelle ultime ore:A Roma ho tutti gli amici con cui sono cresciuto, con i quali esco sempre quando vengo. Qui in Israele ho la mia vita di tutti i giorni. La mia famiglia è in Israele e il mio obiettivo è di restare qui. Mi sono trasferito che avevo 12 anni:A Roma, ma anche in altri posti del mondo in cui sono stato, più volte qualcuno ci ha dato fastidio. Questa intolleranza verso noi ebrei cè ancora, in tutto il mondo"."Al gol diero nella base e mi veniva da piangere. Stavamo perdendo e ormai non ci speravo più. Quando ho visto il gol di Provedel son cascato a terra. Sono accorsi tutti i dottori spaventati (ride, ndr)!, con me verrà la mia famiglia e tanti miei amici".