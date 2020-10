Nell'ultimo mercato la Lazio ha piazzato Milan Badelj al Genoa. Prestito con un obbligo di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro, questa la formula. Intanto il centrocampista croato ha parlato così del passato e della suo nuova avventura a Il Secolo XIX: "Ho cercato di lasciare un buon ricordo in tutte le squadre in cui ho giocato, dando tutto ciò che potevo offrire. Alcune esperienze sono andate bene, mentre altre un po’ meno. Il Genoa mi ha voluto fortemente e ho accetto anche per la buona squadra che stavano mettendo su. La mia esperienza mi ha portato a venire qui e a sentirmi uno dei leader dello spogliatoio. Voglio dimostrare di poter dare ancora molto".