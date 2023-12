Dopo mesi passati in panchina, Mario Gila ha risposto presente nelle ultime due uscite della Lazio. Con la difesa in emergenza, Sarri lo ha gettato nella mischia e il difensore, cresciuto nella cantera del Real Madrid si è messo a disposizione senza batter ciglio e mostrando il proprio valore in campo. Occasione sfruttata bene quindi e ora anche le voci di mercato, che nelle settimane scorse lo vedevano lontano da Formello già a gennaio visto lo scarso utilizzo già dalla passata stagione da parte del tecnico biancoceleste, si fanno meno insistenti.



Per parlare del futuro del calciatore oggi è intervenuto il suo agente, Alejandro Camaño, ai microfoni di Sportitalia:

“Gila è uno dei migliori difensori centrali che ci sono in Europa. Spetta alla Lazio decidere se continuerà a giocare in biancoceleste o meno. Noi siamo contenti. Grazie al suo allenatore lui è migliorato e continuerà a lavorare per crescere. Quel che è certo è che lui vuole giocare: è a disposizione del tecnico e rispetta quello che decide lui. Se Sarri considererà di poterlo usare e che gli potrà servire, ne saremo felici. Non abbiamo fretta. Mario sarà il miglior centrale d'Europa. Il passaggio alla Lazio è fondamentale per la sua carriera. Nella nostra idea ci sarà un prima ed un dopo di Sarri nel suo percorso. Questo allenatore lo preparerà per un futuro importante. Con la velocità che ha Mario e con l'esperienza che accumulerà nel calcio italiano, se avrà spazio non ho dubbi che diventerà il migliore".