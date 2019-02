In Norvegia parlano di Lazio. L'autore del podcast calcistico "Støvelball" Even Braastad ha raccontato al sito norvegese VG.no il momento delicato della squadra biancoceleste: "La posta in gioco è molto alta per la Lazio e per Inzaghi. Andare in finale di Coppa Italia è molto importante per una squadra che è ben lontana dal lottare per lo Scudetto, e il derby vale molto di più dell'orgoglio cittadino. Se la Roma vince, la distanza con il quarto posto inizia a far paura. Se la Lazio non dovesse arrivare quarta nemmeno quest'anno, la posizione di Inzaghi sarebbe in bilico, ed è naturale pensare che alcuni big, come Milinkovic-Savic, potrebbero voler andare in club dove si gioca la Champions e si vincano titoli. La partita di questa sera? La Lazio incontra un Milan che ha scoperto una difesa solida e una fase offensiva importante'.