Lazio - Parma, le pagelle di CM: Pedro riacciuffa la partita, Ondrejka da urlo

Getty Images

: può fare poco su entrambi i gol subiti. Sempre decisivo invece nelle altre situazioni in cui è costretto a intervenire: passivo sul cross di Valeri che porta all’1-0 del Parma. Salva poco dopo il possibile raddoppio degli avversari, ma sul suo lato la Lazio balla parecchio: si immola ovunque per bloccare le ripartenze del Parma. Precisi anche i lanci da dietro per provare a superare il muro avversario.: marca il nulla in area invece di accorciare su Ondreijka in occasione del vantaggio degli ospiti. In difficoltà più del solito sulla corsa degli attaccanti gialloblu

: si propone poco nella prima metà di gara. Inutilmente nervoso e frenetico in alcune scelte. Preciso però il cross da cui nasce il pari di Pedro.: fumoso e impreciso nella gestione del pallone. Poco efficace anche il suo filtro, visto che il Parma parte sempre in contropiede.: poco lucido, come tutta la squadra. Perde le staffe nei momenti meno opportuni e il suo apporto alla manovra ne risente. (dal 25’s.t.: tanta grinta per far rialzare la testa alla Lazio nei minuti finali): tante accelerazioni, ma sempre scelte sbagliate quando arriva sul fondo. (dal 25’s.t.: nasce da un suo tiro il gol che riapre la partita. Impatto comunque positivo, anche se gli manca la giocata vera per essere incisivo)

impalpabile per tutta la gara (dall’11’s.t.: ribalta da solo la partita in 6 minuti. Giocatore sempre più decisivo nella stagione della Lazio): l’arbitro non gli fischia quasi niente a favore e lui si innervosisce; ma così non è d’aiuto ai compagni. Scivola mentalmente fuori dalla partita col passare dei minuti. (dal 25’s.t.: si mangia un gol facile in area piccola, poco dopo il suo ingresso. Non aiuta granché nel forcing finale): prova in tutti i modi a scardinare la difesa del Parma. È comunque solo grazie ai suoi movimenti che la Lazio trova lo spazio per tentare di creare pericoli.

: inspiegabile l’approccio dei suoi uomini. Alcuni cambi potevano essere anticipati già a metà gara.salva almeno il pari con due interventi importanti nel finale. Poteva però respingere meglio il tiro di Tchaouna da cui nasce l’1-2 della Lazio.solido per 80 minuti, poi partecipa con il resto della difesa alla follia nei minuti finali che costano due punti ai ducali.voto che è la media tra i primi 80 minuti di gran livello e gli ultimi 10 minuti di tilt generale. Serviva più concentrazione per evitare la rimonta della Lazio.

Bene per 80 minuti, ma pesa come un macigno l’errore in marcatura su Pedro sul gol del pari.puntuale all’appuntamento col gol. Esecuzione perfetta di stop e tiro per gelare Mandas dopo pochi minuti. Da urlo invece il capolavoro balistico in avvio di ripresa. (dal 25’s.tcon lui in campo la spinta offensiva della squadra diminuisce)a metà campo detta legge e tempi di gioco per le ripartenze del Parma. Partita da leaderscherma al difesa e tiene lontani i pericoli, almeno finché ha fiato. Cala, come tutti i suoi compagni, nel finale.

bravo a non concedere spazi a Zaccagni per affondare sul suo lato. Anche lui però paga dazio nei minuti decisivi del match quando i biancocelesti si fanno avanti con forza. (dal 25’s.t.: doveva aggiungere qualità, ma non si è visto): quando affonda sulla sinistra manda spesso in difficoltà Marusic, come in occasione del gol del vantaggio, nato da un suo cross. (dal 42’s.t.: troppe le occasioni sciupate dal Parma in contropiede anche per sue imprecisioni negli ultimi metri. (dal 15’s.t.non fa salire la squadra quando servirebbe e si fa pure ammonire inutilmente per un fallo a metà campo)

: crea pochi pericoli e fa poco anche nel gioco di sponda. Gila riesce quasi sempre a giocare d’anticipo su di lui. (dal 15’s.t.: ancora meno efficace del compagno. Praticamente non tira mai): per 80 minuti il catenaccio e contropiede stava funzionando a meraviglia e portando i suoi frutti. Non convincono alcune scelte nei cambi che indeboliscono fisicamente la squadra, invece di rinforzarla. Alla fine comunque un punto e il +7 sul Venezia terzultimo non sono da buttare via.