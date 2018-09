Il centrocampista della Lazio Marco Parolo sente aria di derby e dalle pagine de Il Corriere dello Sport confessa le sue sensazioni in vista della grande sfida con la Roma: "Tutte le partite sono importanti per la squadra, la società, l’allenatore. Ma il derby si gioca per i tifosi ed è la partita in cui bisogna dare l’anima. Se giochiamo davvero da Lazio possiamo vincerlo. Perché si fatica a vincere a Roma? Ci si vanta e ci si deprime troppo, in poco tempo. E lo stesso vale per i giocatori, si diventa ogni settimana forti e scarsi e questo rallenta la crescita secondo me, poi i social estremizzano tutto questo. Se non si è concentrati su sé stessi si rischia di perdere la testa".



Sulle difficoltà della Roma di Di Francesco: "Ha bisogno soltanto di ritrovare un po’ di equilibrio, hanno giocatori forti e usciranno da questo momento negativo. Intanto siamo contenti di stare davanti".