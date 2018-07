Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Con nuovi volti e nuove energie si riparte dimenticando il passato. Abbiamo tanti giorni per migliorare e puntare alla Champions. Cresceremo e lo stiamo facendo, adesso dobbiamo dare continuità portando avanti la nostra mentalità vincente".



SU RONALDO - "È bello per il calcio italiano e non vedo l'ora di giocarci contro, cercando di vincere e metterli in difficoltà. Complimenti alla Juventus. Il calcio italiano si sta rilanciando".