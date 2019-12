Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro il Rennes, che ha determinato l’eliminazione della Lazio dall’Europa League: “L’Europa non l’abbiamo persa stasera. Potevamo chiudere in bellezza. L’abbiamo persa contro il Celtic, le sconfitte ci hanno condannato. Sapevamo che in Romania il risultato era scontato, le aspettative di passare il turno erano basse. Contro il Cluj abbiamo sbagliato la partita, col Celtic siamo stati condannati dagli episodi. L’abbiamo persa nei dettagli, nella voglia di vincere le partite. Abbiamo avuto poca fame. Uscire un vantaggio? L’Europa League ti dà esperienza, giocando contro avversari diversi. Uscire è sempre una sconfitta. Ora testa al campionato e alla Coppa Italia”.