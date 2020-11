Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato così a Sky Sport dopo al vittoria col Crotone: "Le condizioni atmosferiche erano incerte, ma fin dall'inizio abbiamo dimostrato che eravamo venuti per dominare. Oggi ci siamo fatti trovare pronti, stiamo crescendo di mentalità. Abbiamo fatto tutti una gran partita, sia i titolari che i subentrati. In settimana lavoriamo duramente e ci isoliamo da tutto, l'obiettivo è avere più giocatori disponibili per aiutare Inzaghi con le rotazioni. E questo vuol dire che abbiamo una rosa di valore".