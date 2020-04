Marco, centrocampista della, commenta così, a Lazio Style Radio, la decisione di far riprendere gli allenamenti per gli atleti di sport individuali dal 4 maggio e non per quelli di sport collettivi , che invece potranno tornare ad allenarsi solo dal 18: “I calciatori sono stati penalizzati. E sicuramente non mi aspettavo questa notizia. C'è stata l'apertura agli allenamenti individuali degli atleti del CONI che possono andare nelle strutture. Non capisco perché nel nostro centro sportivo non possiamo allenarci mantenendo le distanze e rispettando le normative, anche per riprendere contatto con il campo e con lavori sul terreno dove giochi. Perché devo correre in un parco e non su un campo da calcio?”.