Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro la Juventus. "Questo è lo spirito che vogliamo mettere in campo, non è stato perfetto perchè non abbiamo fatto gol. Andiamo negli spogliatoi arrabbiati, dobbiamo essere compatti rischiando il meno possibile. Se si ha voglia di giocare a calcio si può giocare anche in porta".