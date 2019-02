Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul Frosinone: "Nel primo tempo abbiamo legittimato il vantaggio con diverse occasioni, nella ripresa c'è stata un po' di stanchezza e non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che ci lasciava il Frosinone. Quando hanno messo dentro le quattro punte siamo stati bravi a soffrire. Contava vincere e accorciare la classifica in questo momento, ce l'abbiamo fatta. Immobile era stanco e sa attaccare benissimo gli spazi, ci è mancata la voglia di ripartire e fare male, alla fine soffri qualsiasi squadra, è successo anche contro l'Inter nel secondo tempo. Complimenti anche a chi non giocava da tanto tempo, peccato per i due affaticamenti, speriamo non siano nulla di grave, adesso pensiamo a giovedì. Dobbiamo saper chiudere le partite per stare tranquilli e gestire il risultato. La corsa è lunga, vincere fa bene, andiamo avanti".