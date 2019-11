Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta contro il Celtic: "L’errore è stato quello di non fare gol nelle tante occasioni che abbiamo creato. Fra andata e ritorno abbiamo fatto ottime prestazioni ma non c’è stato il risultato. In Europa è così, dispiace tanto. Ci vuole più cinismo e cattiveria, contro il Lecce domenica è importante perché possiamo mantenere o migliorare la nostra posizione di classifica. In questo trittico di partite in Europa non abbiamo realizzato quello che volevamo e dispiace tanto, ora però è quasi impossibile. Abbiamo avuto tante occasioni, è stato bravo il loro portiere. Loro hanno trovato il gol alla fine, il rammarico dopo gol il fatto è quello di esserci rilassarti e poi abbiamo preso il gol dell’1-1, forse è lì che abbiamo perso la qualificazione"