Operazione sfoltimento. Via Radu, via Romulo, via almeno un big. Inzaghi è stato chiaro: in ritiro non vuole 50 elementi, ma almeno venti di meno. E non transige: sa che per preparare la nuova, importante stagione dovrà lavorare al meglio. L'operazione sfoltimento passerà per i 20 giocatori tornati dal prestito, arrivando a toccare anche qualcuno che, fino all'anno scorso, era considerato intoccabile.



MERCATO LAZIO - Murgia, impegnato con l'Under 21, arriverà tardi ad Auronzo, sede del ritiro della Lazio, come riporta il Messaggero, o forse non ci arriverà mai. La Spal potrebbe chiederlo in prestito di nuovo, così come Palombi al Lecce. Wallace potrebbe tornare in Brasile, al Flamengo, Badelj è in uscita: ha offerte da Francia e Inghilterra, ci sta pensando. La fumata bianca che porterà 25 milioni nelle casse della Lazio per Neto e Jordao al Benfica è vicina. Inzaghi vuole convincere Caicedo a rimanere: si fida di lui, lo vorrebbe confermare. E Luis Alberto stesso potrebbe firmare il rinnovo: il suo entourage sta portando Jony alla Lazio, i rapporti sono ottimi.