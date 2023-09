Una sola vittoria e tre sconfitta sono la peggior partenza della Lazio negli ultimi 8 anni. In assoluto, come riporta il Corriere della Sera, i biancocelesti hanno cominciato la stagione così male solo altre sei volte, ma tutte più di mezzo secolo fa (l'ultima nel 1960-61, la prima addirittura del 1931-'32). Negli anni più recenti invece una identica partenza da incubo era stata quella del 2014-15, con Pioli in panchina. Un precedente che fa ben sperare, perché dopo l'avvio stentato la squadra biancoceleste inanellò nei sei turni successivi 5 vittorie e un pareggio. Alla fine di quella stagione poi si piazzò terza. Allora valse solo il preliminare di Champions. Adesso significherebbe di fatto confermare quanto fatto l'anno scorso. Prospettiva che al momento sembra davvero un miraggio, se Immobile e compagni non cambieranno subito rotta.