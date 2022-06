Partenza per Auronzo di Cadore anticipata di 24h dalla Lazio. Non più il 6 luglio, ma il 5. Una scelta dettata dalla volontà di guadagnare una giornata in più di lavoro sotto le tre cime di Lavaredo.Sarri spera per quella data di avere già buona parte della rosa per la prossima stagione al completo. In ogni caso, saranno aggregati come di consueto al gruppo anche alcuni giovani talenti della primavera. Tra questi ci sarà certamente il terzino Romano Floriani , a cui molto probabilmente si aggiungeranno il centrale Fabio Ruggeri e il centravanti Valerio Crespi.